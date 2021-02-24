Среднюю зарплату ростовчан назвал сити-менеджер

Кроме того, объем инвестиций в экономику города за 9 месяцев 2020 года составил 80,6 миллиарда рублей, что на 15,2% больше, чем годом ранее. За прошлый год в Ростове реализовали восемь инвестиционных проектов на общую сумму 7,9 миллиарда рублей, создав 161 рабочее место.