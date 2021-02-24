rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля 2021, 10:57

Published 24 февраля 2021, 10:57

Modified 18 сентября 2022, 11:27

Updated 18 сентября 2022, 11:27

Среднюю зарплату ростовчан назвал сити-менеджер

Среднюю зарплату ростовчан назвал сити-менеджер

24 февраля 2021, 10:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Средняя зарплата жителей Ростова-на-Дону в 2020 году составила 39.6 тысячи рублей, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Как сообщил сити-менеджер во время отчета о своей работе за прошлый год, заработная плата за указанный период увеличилась на 3,3%. Уровень безработицы в городе безработицы составил 5%, а коэффициент напряженности на рынке труда – 1,4 человека.

Кроме того, объем инвестиций в экономику города за 9 месяцев 2020 года составил 80,6 миллиарда рублей, что на 15,2% больше, чем годом ранее. За прошлый год в Ростове реализовали восемь инвестиционных проектов на общую сумму 7,9 миллиарда рублей, создав 161 рабочее место.

Материалы по теме
Рабочие стадиона «Ростов Арена» пожаловались на невыплату зарплаты
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика