Тело мужчины нашли в огороде жителя Мясниковского района

Posted 24 февраля 2021, 13:34
Published 24 февраля 2021, 13:34
Modified 18 сентября 2022, 11:27
Updated 18 сентября 2022, 11:27
Как пишет donday.ru, 59-летний мужчина прошел на преступление еще в апреле 2020 года. В своем доме на улице Дачной на территории садового товарищества он вместе с 60-летним знакомым употреблял алкоголь. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора и хозяин дома застрелил гостя из карабина. Чтобы скрыть следы преступления, убийца закопал тело жертвы в своем огороде и скрылся.
О пропаже погибшего сообщила его сестра, в ходе поиска пропавшего полиция вышла на след преступника, который признался в содеянном. Тело погибшего откопали 19 февраля, после чего возбудили уголовное дело.
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