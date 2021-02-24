Тело мужчины нашли в огороде жителя Мясниковского района

Как пишет donday.ru, 59-летний мужчина прошел на преступление еще в апреле 2020 года. В своем доме на улице Дачной на территории садового товарищества он вместе с 60-летним знакомым употреблял алкоголь. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора и хозяин дома застрелил гостя из карабина. Чтобы скрыть следы преступления, убийца закопал тело жертвы в своем огороде и скрылся.