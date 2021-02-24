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Posted 24 февраля 2021, 12:06

Published 24 февраля 2021, 12:06

Modified 18 сентября 2022, 11:27

Updated 18 сентября 2022, 11:27

В два раза чаще стали воровать деньги с банковских карт ростовчан

В два раза чаще стали воровать деньги с банковских карт ростовчан

24 февраля 2021, 12:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В 2020 году количество краж средств с банковских карт в Ростове-на-Дону выросло на 130%, сообщил глава городского управления МВД Владимир Савчук.

Как сообщил Савчук во время отчета о работе управления за прошлый год, в 2019-м в Ростове произошло 834 кражи денег с карт горожан, а в 2020-м таких преступлений было уже 1,9 тысячи.

Причиной такого резкого роста стала пандемия, которая вынудила всех оставаться дома, в том числе и преступников. По этой же причине в Ростове на 143% увеличилось и число интернет-мошенничеств.

Кроме того, за прошлый год в городе ликвидировали 22 банды, занимавшиеся разбоем.

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#Общество#Новости
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