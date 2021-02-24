В два раза чаще стали воровать деньги с банковских карт ростовчан

Posted 24 февраля 2021, 12:06
Published 24 февраля 2021, 12:06
Modified 18 сентября 2022, 11:27
Updated 18 сентября 2022, 11:27
Как сообщил Савчук во время отчета о работе управления за прошлый год, в 2019-м в Ростове произошло 834 кражи денег с карт горожан, а в 2020-м таких преступлений было уже 1,9 тысячи.
Причиной такого резкого роста стала пандемия, которая вынудила всех оставаться дома, в том числе и преступников. По этой же причине в Ростове на 143% увеличилось и число интернет-мошенничеств.