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Posted 25 февраля 2021, 13:45

Published 25 февраля 2021, 13:45

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Прокуратура проверяет предприятие в Шахтах, где вспыхнул крупный пожар

25 февраля 2021, 13:45
Сотрудники прокуратуры Ростовской области проводят проверку в связи с пожаром на предприятии «Химпек» в городе Шахты, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры Ростовской области проводят проверку в связи с пожаром на предприятии «Химпек» в городе Шахты, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В четверг, 25 февраля, на реконструируемой части здания предприятия «Химпек» в Шахтах произошел пожар.

«Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения требований противопожарной безопасности, будет дана оценка действиям виновных лиц. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — рассказали в ведомстве.

Возгорание началось на территории ХИМПЭК по адресу Ворошилова, 2 Г в Шахтах. Первоначально огонь успел охватить 500 квадратных метров площади. В региональном УМЧС сообщили, что площадь пожара на заводе увеличилась к 14.00 до 900 квадратных метров.

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