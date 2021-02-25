Прокуратура проверяет предприятие в Шахтах, где вспыхнул крупный пожар

Posted 25 февраля 2021, 13:45
Published 25 февраля 2021, 13:45
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Сотрудники прокуратуры Ростовской области проводят проверку в связи с пожаром на предприятии «Химпек» в городе Шахты, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В четверг, 25 февраля, на реконструируемой части здания предприятия «Химпек» в Шахтах произошел пожар.
«Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения требований противопожарной безопасности, будет дана оценка действиям виновных лиц. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — рассказали в ведомстве.
Возгорание началось на территории ХИМПЭК по адресу Ворошилова, 2 Г в Шахтах. Первоначально огонь успел охватить 500 квадратных метров площади. В региональном УМЧС сообщили, что площадь пожара на заводе увеличилась к 14.00 до 900 квадратных метров.