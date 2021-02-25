Прокуратура проверяет предприятие в Шахтах, где вспыхнул крупный пожар

Возгорание началось на территории ХИМПЭК по адресу Ворошилова, 2 Г в Шахтах. Первоначально огонь успел охватить 500 квадратных метров площади. В региональном УМЧС сообщили, что площадь пожара на заводе увеличилась к 14.00 до 900 квадратных метров.