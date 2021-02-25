Пьяный житель Шахт напал с ножом на школьницу

Posted 25 февраля 2021, 14:40
Published 25 февраля 2021, 14:40
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Происшествие случилось 20 февраля на одной из улиц Шахт. Подозреваемый напился и начал на улице угрожать ножом подростку. «Нападавший потребовал отдать ему телефон, но девушка начала кричать и убегать. Фигурант из-за этого скрылся, но через некоторое время был задержан», — сказано в сообщении.
Ранее 32-летний задержанный несколько раз попадался на преступлениях. По факту разбоя завели уголовное дело, в данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.