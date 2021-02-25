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Posted 25 февраля 2021, 14:40

Published 25 февраля 2021, 14:40

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Пьяный житель Шахт напал с ножом на школьницу

Пьяный житель Шахт напал с ножом на школьницу

25 февраля 2021, 14:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области задержали местного жителя, который напал на 14-летнюю девушку, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось 20 февраля на одной из улиц Шахт. Подозреваемый напился и начал на улице угрожать ножом подростку. «Нападавший потребовал отдать ему телефон, но девушка начала кричать и убегать. Фигурант из-за этого скрылся, но через некоторое время был задержан», — сказано в сообщении.

Ранее 32-летний задержанный несколько раз попадался на преступлениях. По факту разбоя завели уголовное дело, в данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

До этого курьер по доставке еды стал жертвой ограбления в Ростове.

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