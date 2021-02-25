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Posted 25 февраля 2021, 12:45

Published 25 февраля 2021, 12:45

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Родственникам не сообщают о состоянии здоровья пациентки в Ростовской больнице

25 февраля 2021, 12:45
Сюжет
Эксклюзив
Ни один из самых важных телефонов РОКБ, по которым люди хотели узнать информацию о состоянии здоровья попавшей в реанимацию пациентки с инсультом, не отвечает, дозвониться не смогли ни депутаты, ни корреспондент RostovGazeta.

В реанимацию города Гуково Елену Евгеньевну Попову1975 года рождения привезли 24 февраля в час ночи.

«Предварительно был поставлен диагноз инсульт. Состояние ухудшалось, и вчера по скорой помощи ее забрали в реанимацию РОКБ № 1 в Ростове. До сих пор мы не можем дозвониться по телефонам РОКБ, указанным на сайте, и узнать о состоянии здоровья Елены Поповой», — сообщает помощник депутата города Гуково Ирина Тимощенко.

От безысходности депутаты Гуково обратились к ростовским депутатам: к члену постоянной Комиссии по здравоохранению и вопросам социальной защиты населения, помощнику депутата Заксобрания Артура Исакова Наталье Оськиной и депутату Заксобрания Ирине Поляковой. Сегодня с 10 утра ростовские депутаты пытаются дозвониться в РОКБ, чтобы узнать о состоянии здоровья Елены Поповой.

«Но телефоны приемного отделения и реанимации не отвечают. Удалось дозвониться только в бухгалтерию, где снова перенаправили на „неработающие“ телефоны», — сообщает Наталья Оськина.

Не дозвонилась и Ирина Полякова, заметив, что самые важные телефоны РОКБ, по которым люди из области могут узнавать о состоянии здоровья своих родственников в больнице Ростова, не отвечают.

Корреспонденту RostovGazeta, который звонил по всем существующим на сайте РОКБ телефонам, тоже не повезло. Трубку сняли лишь в поликлинике РОКБ, где сообщили номер стационара, который, по факту, оказался телефоном методического отдела. Но и там не сообщили никакой информации о состоянии здоровья Елены Поляковой. Велели снова звонить в справочную: 224-79-58, где, судя по сигналу, телефон установлен на автоматический обрыв звонка. По номерам, указанным на сайте РОКБ, тоже никто не ответил: 218-94-09, 224-79-58, 222-98-46, 224-36-29, 218-94-11.

Ранее стало известно, что пенсионерка в Новочеркасске погибла при странных обстоятельствах.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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