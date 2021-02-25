Родственникам не сообщают о состоянии здоровья пациентки в Ростовской больнице

Корреспонденту RostovGazeta, который звонил по всем существующим на сайте РОКБ телефонам, тоже не повезло. Трубку сняли лишь в поликлинике РОКБ, где сообщили номер стационара, который, по факту, оказался телефоном методического отдела. Но и там не сообщили никакой информации о состоянии здоровья Елены Поляковой. Велели снова звонить в справочную: 224-79-58, где, судя по сигналу, телефон установлен на автоматический обрыв звонка. По номерам, указанным на сайте РОКБ, тоже никто не ответил: 218-94-09, 224-79-58, 222-98-46, 224-36-29, 218-94-11.