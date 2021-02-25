Родственникам не сообщают о состоянии здоровья пациентки в Ростовской больнице

Posted 25 февраля 2021, 12:45
Published 25 февраля 2021, 12:45
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
В реанимацию города Гуково Елену Евгеньевну Попову1975 года рождения привезли 24 февраля в час ночи.
«Предварительно был поставлен диагноз инсульт. Состояние ухудшалось, и вчера по скорой помощи ее забрали в реанимацию РОКБ № 1 в Ростове. До сих пор мы не можем дозвониться по телефонам РОКБ, указанным на сайте, и узнать о состоянии здоровья Елены Поповой», — сообщает помощник депутата города Гуково Ирина Тимощенко.
От безысходности депутаты Гуково обратились к ростовским депутатам: к члену постоянной Комиссии по здравоохранению и вопросам социальной защиты населения, помощнику депутата Заксобрания Артура Исакова Наталье Оськиной и депутату Заксобрания Ирине Поляковой. Сегодня с 10 утра ростовские депутаты пытаются дозвониться в РОКБ, чтобы узнать о состоянии здоровья Елены Поповой.
«Но телефоны приемного отделения и реанимации не отвечают. Удалось дозвониться только в бухгалтерию, где снова перенаправили на „неработающие“ телефоны», — сообщает Наталья Оськина.
Не дозвонилась и Ирина Полякова, заметив, что самые важные телефоны РОКБ, по которым люди из области могут узнавать о состоянии здоровья своих родственников в больнице Ростова, не отвечают.
Корреспонденту RostovGazeta, который звонил по всем существующим на сайте РОКБ телефонам, тоже не повезло. Трубку сняли лишь в поликлинике РОКБ, где сообщили номер стационара, который, по факту, оказался телефоном методического отдела. Но и там не сообщили никакой информации о состоянии здоровья Елены Поляковой. Велели снова звонить в справочную: 224-79-58, где, судя по сигналу, телефон установлен на автоматический обрыв звонка. По номерам, указанным на сайте РОКБ, тоже никто не ответил: 218-94-09, 224-79-58, 222-98-46, 224-36-29, 218-94-11.