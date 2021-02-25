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Posted 25 февраля 2021, 09:56

Published 25 февраля 2021, 09:56

Modified 18 сентября 2022, 11:27

Updated 18 сентября 2022, 11:27

Завод по производству полимерной упаковки загорелся в Шахтах

Завод по производству полимерной упаковки загорелся в Шахтах

25 февраля 2021, 09:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Шахтах днем 25 февраля возник пожар на территории предприятия ХИМПЭК по адресу Ворошилова, 2 Г, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

О возгорании на территории предприятия по производству полимерной пленки стало известно в 11.29 мск, к месту пожара выдвинулись 12 единиц техники и 39 человек личного состава.

«По оперативной информации, горение на площади 500 квадратных метров, угрозы распространения нет», — прокомментировали в ведомстве.

Утром в этот же день в Ростове сгорела аптека в 13-этажном доме на улице Еременков в Левенцовке. Потушить возгорание удалось только спустя полчаса.

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