Завод по производству полимерной упаковки загорелся в Шахтах

Posted 25 февраля 2021, 09:56
Published 25 февраля 2021, 09:56
Modified 18 сентября 2022, 11:27
Updated 18 сентября 2022, 11:27
О возгорании на территории предприятия по производству полимерной пленки стало известно в 11.29 мск, к месту пожара выдвинулись 12 единиц техники и 39 человек личного состава.
«По оперативной информации, горение на площади 500 квадратных метров, угрозы распространения нет», — прокомментировали в ведомстве.
Утром в этот же день в Ростове сгорела аптека в 13-этажном доме на улице Еременков в Левенцовке. Потушить возгорание удалось только спустя полчаса.