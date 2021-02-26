Еще 16 ковидных больных не дожили до весны в Ростовской области

Posted 26 февраля 2021, 08:39
Published 26 февраля 2021, 08:39
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
За последние сутки в области умерли 11 мужчин и пять женщин возрастом от 49 до 84 лет. У всех умерших течение COVID-19 осложнили хронические заболевания, что и привело к летальному исходу.
Всего же с начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе умерли 3095 больных с ковидом, заразились 72464 жителей области, из них за последние сутки 285 человек. При этом наибольшее число новых случаев выявили, как обычно, в Ростове.