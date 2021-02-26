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Posted 26 февраля 2021, 08:39

Published 26 февраля 2021, 08:39

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Еще 16 ковидных больных не дожили до весны в Ростовской области

26 февраля 2021, 08:39
Сюжет
Коронавирус
По состоянию на 26 февраля в Ростовской области умерли еще 16 больных коронавирусом, сообщили в региональном правительстве.

За последние сутки в области умерли 11 мужчин и пять женщин возрастом от 49 до 84 лет. У всех умерших течение COVID-19 осложнили хронические заболевания, что и привело к летальному исходу.

Всего же с начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе умерли 3095 больных с ковидом, заразились 72464 жителей области, из них за последние сутки 285 человек. При этом наибольшее число новых случаев выявили, как обычно, в Ростове.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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