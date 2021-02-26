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Posted 26 февраля 2021, 08:46

Published 26 февраля 2021, 08:46

Modified 18 сентября 2022, 11:04

Updated 18 сентября 2022, 11:04

Города с подтвержденными случаями коронавируса назвали в Ростовской области

26 февраля 2021, 08:46
В Ростовской области за сутки подтвердили 285 случаев заболевания коронавирусом в 38 городах и районах, сообщили в правительстве региона.

Заболевшие есть в Таганроге, Ростове, Новошахтинске, Шахтах и Гуково. Пациенты живут в Мартыновском, Цимлянском, Аксайском, Веселовском, Зимовниковском районах.

Скончались пять женщин и 11 мужчин с подтвержденным COVID-19. В больницах остаются более 1,6 тысячи человек.

«За все время заразились 72464 человека, вылечились 62838 граждан. Жертвами коронавируса стали 3095 граждан», — говорится в публикации.

Напомним, что почти две тысячи ростовских медиков заразились коронавирусом.

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