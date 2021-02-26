Города с подтвержденными случаями коронавируса назвали в Ростовской области

Posted 26 февраля 2021, 08:46
Published 26 февраля 2021, 08:46
Modified 18 сентября 2022, 11:04
Updated 18 сентября 2022, 11:04
Заболевшие есть в Таганроге, Ростове, Новошахтинске, Шахтах и Гуково. Пациенты живут в Мартыновском, Цимлянском, Аксайском, Веселовском, Зимовниковском районах.
Скончались пять женщин и 11 мужчин с подтвержденным COVID-19. В больницах остаются более 1,6 тысячи человек.
«За все время заразились 72464 человека, вылечились 62838 граждан. Жертвами коронавируса стали 3095 граждан», — говорится в публикации.