Они среди нас: в Ростовской области продолжают заражаться коронавирусом

Posted 26 февраля 2021, 08:30
Published 26 февраля 2021, 08:30
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Они проживают в 38 городах и районах, в том числе Ростове, Таганроге и Новошахтинске. Госпитализированы с COVID-19 на данный момент 1634 пациента.
Вылечились за это время 319 человек, скончались 16 человек. Умерли пять женщин и 11 мужчин, им было от 49 до 84 лет.
«С начала пандемии заразились 72464 человека, выздоровели 62838 граждан. Жертвами инфекции стали 3095 человек», — сказано в сообщении.
Прививки против коронавируса сделали более 70 тысяч человек. Добавим, что в регионе не меняются города-лидеры по числу новых больных коронавирусом.