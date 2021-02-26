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Posted 26 февраля 2021, 08:30

Published 26 февраля 2021, 08:30

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Они среди нас: в Ростовской области продолжают заражаться коронавирусом

26 февраля 2021, 08:30
В Ростовской области за последние 24 часа 285 местных жителей узнали, что болеют коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Они проживают в 38 городах и районах, в том числе Ростове, Таганроге и Новошахтинске. Госпитализированы с COVID-19 на данный момент 1634 пациента.

Вылечились за это время 319 человек, скончались 16 человек. Умерли пять женщин и 11 мужчин, им было от 49 до 84 лет.

«С начала пандемии заразились 72464 человека, выздоровели 62838 граждан. Жертвами инфекции стали 3095 человек», — сказано в сообщении.

Прививки против коронавируса сделали более 70 тысяч человек. Добавим, что в регионе не меняются города-лидеры по числу новых больных коронавирусом.

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