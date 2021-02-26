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Posted 26 февраля 2021, 07:59

Published 26 февраля 2021, 07:59

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Ростовская полиция начала проверку по факту запертых в фургоне львов

26 февраля 2021, 07:59
Полиция проверяет информацию о запертых в фургоне трех львах в селе Чалтырь Ростовской области, сообщил ТАСС.

Информация о трех львах появилась в соцсетях, жители поселка сообщили, что в фургоне около месяца живут львы, которых за это время кормили всего несколько раз.

«Сотрудники полиции проверяют данную информацию, проводится проверка», — цитирует издание источник в МВД.

Стоит отметить, что в Ростовской области в последнее время держатся морозы, ночью температура воздуха опускалась до -29 С.

Ранее в Таганроге назначили проверку после появившейся информации о жестоком обращении с медведем.

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