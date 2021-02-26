Ростовская полиция начала проверку по факту запертых в фургоне львов

Posted 26 февраля 2021, 07:59
Published 26 февраля 2021, 07:59
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Информация о трех львах появилась в соцсетях, жители поселка сообщили, что в фургоне около месяца живут львы, которых за это время кормили всего несколько раз.
«Сотрудники полиции проверяют данную информацию, проводится проверка», — цитирует издание источник в МВД.
Стоит отметить, что в Ростовской области в последнее время держатся морозы, ночью температура воздуха опускалась до -29 С.