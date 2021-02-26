rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля 2021, 07:24

Published 26 февраля 2021, 07:24

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Житель Ростовской области «работал» в ФСБ, Заксобрании и полиции одновременно

Житель Ростовской области «работал» в ФСБ, Заксобрании и полиции одновременно

26 февраля 2021, 07:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области задержали местного жителя, который притворялся сотрудником Федеральной службы безопасности, сообщает региональное УФСБ.

Мужчина использовал фальшивое удостоверение сотрудника ФСБ, чтобы получать отправления в отделении «Почты России». Хотя он никогда не имел отношения к этому ведомству.

«Фигуранта задержали и нашли у него удостоверения помощника депутата, а также сотрудника полиции. По данному факту завели уголовное дело», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас все материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Ранее телефонный разговор обошелся жителю Таганрога в два миллиона рублей, их он перевел мошеннику.

Материалы по теме
«Здравствуйте, я ваша тетя»: мошенник обманул ростовчан на миллионы, называясь роднейВ Ростовской области появились мошенники, «продающие» вакцину от коронавирусаМошенники по телефону «развели» федерального судью в Ростове на 2,5 млн рублей
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика