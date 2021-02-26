Житель Ростовской области «работал» в ФСБ, Заксобрании и полиции одновременно

Posted 26 февраля 2021, 07:24
Published 26 февраля 2021, 07:24
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Мужчина использовал фальшивое удостоверение сотрудника ФСБ, чтобы получать отправления в отделении «Почты России». Хотя он никогда не имел отношения к этому ведомству.
«Фигуранта задержали и нашли у него удостоверения помощника депутата, а также сотрудника полиции. По данному факту завели уголовное дело», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас все материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Ранее телефонный разговор обошелся жителю Таганрога в два миллиона рублей, их он перевел мошеннику.