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Posted 27 февраля 2021, 11:36

Published 27 февраля 2021, 11:36

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Северную площадь в Таганроге благоустроят до конца 2021 года

27 февраля 2021, 11:36
С 1 апреля в Таганроге приступят к работам по благоустройству Северной площади, сообщили в городской администрации.

В настоящее время город получил положительное заключение госэкспертизы по проектно-сметной документации благоустройства. Также власти уже заключили контракт с подрядчиком, закончить все мероприятия обещают в текущем году.

За благоустройство Северной площади, расположенной возле завода «Красный Гидропресс», свои голоса отдали более двух тысяч жителей Таганрога. На благоустройство площади выделили почти 88,9 миллиона рублей, в рамках работ подрядчик высадит деревья, установит малые архитектурные формы, проведет инженерные сети и ряд других строительно-монтажных работ.

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