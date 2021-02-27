Северную площадь в Таганроге благоустроят до конца 2021 года

За благоустройство Северной площади, расположенной возле завода «Красный Гидропресс», свои голоса отдали более двух тысяч жителей Таганрога. На благоустройство площади выделили почти 88,9 миллиона рублей, в рамках работ подрядчик высадит деревья, установит малые архитектурные формы, проведет инженерные сети и ряд других строительно-монтажных работ.