Северную площадь в Таганроге благоустроят до конца 2021 года

Posted 27 февраля 2021, 11:36
Published 27 февраля 2021, 11:36
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
В настоящее время город получил положительное заключение госэкспертизы по проектно-сметной документации благоустройства. Также власти уже заключили контракт с подрядчиком, закончить все мероприятия обещают в текущем году.
За благоустройство Северной площади, расположенной возле завода «Красный Гидропресс», свои голоса отдали более двух тысяч жителей Таганрога. На благоустройство площади выделили почти 88,9 миллиона рублей, в рамках работ подрядчик высадит деревья, установит малые архитектурные формы, проведет инженерные сети и ряд других строительно-монтажных работ.