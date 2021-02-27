Вандалы написали оскорбительное слово на памятнике «Цветочнице» в Ростове

Posted 27 февраля 2021, 15:08
Published 27 февраля 2021, 15:08
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Памятник «Цветочнице» располагается у входа в парк Горького на улице Большой Садовой. Автор публикации разместил фото и показал нарисованную краской надпись.
«Это сделали недалекого ума люди. Куда мир катится, однозначно вниз», — говорится в подписи к фото.
Отмечается, что это уже не первый случай, когда в городе разрисовывают скульптуры. Пользователи в комментариях раскритиковали поступок вандалов.
«Такая мать родила и воспитала этих людей, что бедные теперь даже в памятнике и любой другой скульптуре видят они низких женщин. Бедные, как же изуродована их психика», — написали подписчики.