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Posted 27 февраля 2021, 15:08

Published 27 февраля 2021, 15:08

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Вандалы написали оскорбительное слово на памятнике «Цветочнице» в Ростове

27 февраля 2021, 15:08
В Ростове-на-Дону неизвестные написали оскорбительное слово на скульптуре девушки, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Памятник «Цветочнице» располагается у входа в парк Горького на улице Большой Садовой. Автор публикации разместил фото и показал нарисованную краской надпись.

«Это сделали недалекого ума люди. Куда мир катится, однозначно вниз», — говорится в подписи к фото.

Отмечается, что это уже не первый случай, когда в городе разрисовывают скульптуры. Пользователи в комментариях раскритиковали поступок вандалов.

«Такая мать родила и воспитала этих людей, что бедные теперь даже в памятнике и любой другой скульптуре видят они низких женщин. Бедные, как же изуродована их психика», — написали подписчики.

Ранее новый павильон на месте книжного развала в Ростове разрисовали вандалы.

#Общество#Новости
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