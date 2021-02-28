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Posted 28 февраля 2021, 17:44

Published 28 февраля 2021, 17:44

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Автор «Кислотного диджея» стала девушкой недели в Ростове

28 февраля 2021, 17:44
В Ростове-на-Дону в рамках еженедельной рубрики RostovGazeta девушкой недели стала певица Оксана Почепа.

Биография

Девушка родилась 36 лет назад в Ростове. При этом многие знают ее не по имени, а по творческому псевдониму — Акула.

Изначально она выступала в составе детских ансамблей, а также успевала заниматься акробатикой. Девушка выступала на сцене Ростовского дворца спорта и приняла участие в туре «Молодежь против наркотиков».

Переезд

В 2000 году Почепа перебралась в Москву, получив приглашение от Сергея Жукова. Он позвал ее в новый проект под названием «Акула».

На следующий год появился альбом «Кислотный DJ», одноименная песня на котором оказалась очень популярной. После этого у певицы начались гастроли.

В 2004 году дала несколько концертов в США и осталась там жить на два года.

Возвращение

Вернувшись в Россию, Акула продолжила давать концерты, а также успела поработать радиоведущей. В 2014 году она баллотировалась в Совет депутатов поселения Краснопахорское города Москва.

Сейчас Почепа продолжает дело своей жизни. Также она ведет страницу в Instagram, на которую подписаны 56 тысяч человек.

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