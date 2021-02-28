Автор «Кислотного диджея» стала девушкой недели в Ростове

Posted 28 февраля 2021, 17:44
Published 28 февраля 2021, 17:44
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Биография
Девушка родилась 36 лет назад в Ростове. При этом многие знают ее не по имени, а по творческому псевдониму — Акула.
Изначально она выступала в составе детских ансамблей, а также успевала заниматься акробатикой. Девушка выступала на сцене Ростовского дворца спорта и приняла участие в туре «Молодежь против наркотиков».
Переезд
В 2000 году Почепа перебралась в Москву, получив приглашение от Сергея Жукова. Он позвал ее в новый проект под названием «Акула».
На следующий год появился альбом «Кислотный DJ», одноименная песня на котором оказалась очень популярной. После этого у певицы начались гастроли.
В 2004 году дала несколько концертов в США и осталась там жить на два года.
Возвращение
Вернувшись в Россию, Акула продолжила давать концерты, а также успела поработать радиоведущей. В 2014 году она баллотировалась в Совет депутатов поселения Краснопахорское города Москва.
Сейчас Почепа продолжает дело своей жизни. Также она ведет страницу в Instagram, на которую подписаны 56 тысяч человек.