Более 550 протоколов за незаконную торговлю составили в Ростове

Posted 28 февраля 2021, 16:48
Published 28 февраля 2021, 16:48
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Всего в этом году планируется демонтировать 755 незаконных ларьков. Специалисты готовят реестр подобных объектов, работа над ним завершится в ближайшее время.
Незаконные торговые точки обнаружили на территории пяти районов, все они исчезнут в текущем году. Глава управления торговли и бытового обслуживания города Константин Тихонов рассказал, что есть случаи повторного размещения палаток.
«Работа в этом направлении становится менее эффективной. По закону, у нарушителей нельзя забирать ларьки. Нет возможности их штрафовать, можно только взыскать сумму за неосновательное обогащение», — сказано в сообщении.