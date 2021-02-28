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Posted 28 февраля 2021, 16:48

Published 28 февраля 2021, 16:48

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Более 550 протоколов за незаконную торговлю составили в Ростове

28 февраля 2021, 16:48
В Ростове-на-Дону с начала года оформили 556 протоколов за незаконную торговлю и размещение палаток без разрешения, заявили в мэрии.

Всего в этом году планируется демонтировать 755 незаконных ларьков. Специалисты готовят реестр подобных объектов, работа над ним завершится в ближайшее время.

Незаконные торговые точки обнаружили на территории пяти районов, все они исчезнут в текущем году. Глава управления торговли и бытового обслуживания города Константин Тихонов рассказал, что есть случаи повторного размещения палаток.

«Работа в этом направлении становится менее эффективной. По закону, у нарушителей нельзя забирать ларьки. Нет возможности их штрафовать, можно только взыскать сумму за неосновательное обогащение», — сказано в сообщении.

Напомним, что до конца лета демонтируют два здания автосалона KIA в Ростове.

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