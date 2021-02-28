Верховный суд отказал в иске ростовской компании к Ольге Бузовой

Бывшие партнеры заключили контракт о выпуске именного вина Ольги Бузовой в 2019 году. По условиям договора певица и ведущая в своем Instagram должна была всячески вино рекламировать. В декабре 2019 года бутылки с логотипом Buzvine и изображением Бузовой появились на прилавках магазинов. Однако несколько недель спустя московские партнеры заявили о расторжении контракта. Ростовчане с этим решением оказались не согласны и отправились в суд.