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Верховный суд отказал в иске ростовской компании к Ольге Бузовой

28 февраля 2021, 18:02
Фото: vk.com/olgabuzova
Верховный суд РФ отказал компании из Ростовской области «Глобал Вайн Дистрибьюшен» в рассмотрении дела о вине, названного в честь Ольги Бузовой, говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Напомним, что судебные тяжбы между ростовскими дистрибьюторами алкогольной продукции и продюсерским центром «Арчер Мьюзик Продакшнс», представляющим интересы певицы Ольги Бузовой, длятся уже больше года.

Бывшие партнеры заключили контракт о выпуске именного вина Ольги Бузовой в 2019 году. По условиям договора певица и ведущая в своем Instagram должна была всячески вино рекламировать. В декабре 2019 года бутылки с логотипом Buzvine и изображением Бузовой появились на прилавках магазинов. Однако несколько недель спустя московские партнеры заявили о расторжении контракта. Ростовчане с этим решением оказались не согласны и отправились в суд.

Но ни в Арбитражном суде Ростовской области, ни в апелляционной инстанции, ни в суде по интеллектуальным правам добиться продвижения от блогера-миллионника ростовской компании не удалось. В конце 2020 года дистрибьюторская фирма решила дойти до Верховного суда. Но и он отказал в рассмотрении дела.

В документе сказано, что отказывая в признании незаконным одностороннего расторжения лицензионного договора, суды исходили из того, что правовая охрана товарного знака была прекращена 3 июня 2020 года на основании заявления правообладателя от 4 марта 2020 года, в связи с чем правомерно прекращено и действие лицензионного договора.

По данным системы СПАРК, ООО «Глобал Вайн Дистрибьюшен» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2016 году. В качестве основного вида деятельности компании указана оптовая торговля напитками. Численность персонала на предприятии по итогам 2019 года составила шесть человек. Генеральным директором и учредителем является Светлана Глоцер. В 2019 году выручка компании сложилась в размере 23,39 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 6,1 миллиона рублей.

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