Грузовик протаранил «ГАЗель» в Ростовской области

Posted 1 марта 2021, 06:52
Published 1 марта 2021, 06:52
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Авария случилась в воскресенье вечером на дороге Ростов — Азов. В Азовском районе водитель грузовика Hino протаранил «ГАЗель».
«В больницу с травмами доставили 49-летнего водителя Hino. Сейчас по факту аварии проводится проверка», — сказано в сообщении.
О состоянии пострадавшего на данный момент информации нет. Из-за ДТП оказалась перекрыта одна полоса для движения.
Ранее водитель в Ростовской области насмерть сбил пенсионера и скрылся, сейчас идет розыск виновника автоаварии.