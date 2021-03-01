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Posted 1 марта 2021, 06:52

Published 1 марта 2021, 06:52

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Грузовик протаранил «ГАЗель» в Ростовской области

1 марта 2021, 06:52
В Ростовской области произошла автомобильная авария с участием грузовых автомобилей, пострадал один человек, сообщили в региональном УГИБДД.

Авария случилась в воскресенье вечером на дороге Ростов — Азов. В Азовском районе водитель грузовика Hino протаранил «ГАЗель».

«В больницу с травмами доставили 49-летнего водителя Hino. Сейчас по факту аварии проводится проверка», — сказано в сообщении.

О состоянии пострадавшего на данный момент информации нет. Из-за ДТП оказалась перекрыта одна полоса для движения.

Ранее водитель в Ростовской области насмерть сбил пенсионера и скрылся, сейчас идет розыск виновника автоаварии.

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