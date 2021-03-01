Грузовик протаранил «ГАЗель» в Ростовской области

В Ростовской области произошла автомобильная авария с участием грузовых автомобилей, пострадал один человек, сообщили в региональном УГИБДД.

Авария случилась в воскресенье вечером на дороге Ростов — Азов. В Азовском районе водитель грузовика Hino протаранил «ГАЗель». «В больницу с травмами доставили 49-летнего водителя Hino. Сейчас по факту аварии проводится проверка», — сказано в сообщении. О состоянии пострадавшего на данный момент информации нет. Из-за ДТП оказалась перекрыта одна полоса для движения. Ранее водитель в Ростовской области насмерть сбил пенсионера и скрылся, сейчас идет розыск виновника автоаварии. Материалы по теме Дальнобойщик-ростовчанин погиб в ДТП в Воронежской области Автомобиль Renault перевернулся на крышу в результате ДТП в Ростове