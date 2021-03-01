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Posted 1 марта 2021, 07:54

Published 1 марта 2021, 07:54

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Ростовчанин погиб в пожаре из-за замыкания электропроводки

Ростовчанин погиб в пожаре из-за замыкания электропроводки

1 марта 2021, 07:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Пожар в частном доме в Ростове-на-Дону унес жизнь 61-летнего мужчины, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.

Пожар вспыхнул ранним утром в воскресенье, 28 февраля, около 06.15 мск на улице Промышленной в Ростове-на-Дону. Огонь охватил частный дом и к приезду пожарных успел распространиться на площади 50 квадратных метров.

Пожарным потребовалось около 30 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание. На месте пожара они обнаружили тело 61-летнего мужчины.

«Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 16 человек личного состава, четыре единицы техники», — сказано в сообщении.

По предварительной информации, пожар мог начаться из-за короткого замыкания электропроводки.

Ранее в Ростове из-за пожара в многоквартирном доме погибла женщина. Она умерла в машине скорой помощи, несмотря на все попытки медиков спасти ее.

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