Ростовчанин погиб в пожаре из-за замыкания электропроводки

Posted 1 марта 2021, 07:54
Published 1 марта 2021, 07:54
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Пожар вспыхнул ранним утром в воскресенье, 28 февраля, около 06.15 мск на улице Промышленной в Ростове-на-Дону. Огонь охватил частный дом и к приезду пожарных успел распространиться на площади 50 квадратных метров.
Пожарным потребовалось около 30 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание. На месте пожара они обнаружили тело 61-летнего мужчины.
«Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 16 человек личного состава, четыре единицы техники», — сказано в сообщении.
По предварительной информации, пожар мог начаться из-за короткого замыкания электропроводки.
Ранее в Ростове из-за пожара в многоквартирном доме погибла женщина. Она умерла в машине скорой помощи, несмотря на все попытки медиков спасти ее.