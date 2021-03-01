Рвут на части: бездомные собаки держат в страхе жителей Александровки в Ростове

Posted 1 марта 2021, 12:19
Published 1 марта 2021, 12:19
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
«В Александровке, в районе дома № 13 по Краеведческой улице, прибегают стаи собак по 10-20 голов, нападают на людей, кошек рвут на части прямо у всех на глазах», — сказано в сообщении.
Как пишут горожане, они сами не могут справиться с агрессивными животными и просят помощи властей.
В комментариях пользователи написали, что такая же ситуация и в Левенцовке. Также на не дающих прохода людям собак пожаловались и жители Решительной, где своры бездомных животных обитают на участке от Оганова до переулка 2-й Крылатый.