rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта 2021, 09:55

Published 1 марта 2021, 09:55

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Жители Ростова назвали свою реальную зарплату

Жители Ростова назвали свою реальную зарплату

1 марта 2021, 09:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко назвал среднюю зарплату в городе, после чего ростовчане рассказали, сколько получают в месяц, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

Логвиненко заявил, что средняя зарплата увеличилась за год на 3,9% — до 39,6 тысячи рублей. Ростовчане провели опрос и рассказали о своем доходе.

Участниками стали 1,3 тысячи горожан, из которых 16,2% получают от 30 до 40 тысяч рублей. Еще 9,6% опрошенных заявили, что их заработок превышает 40 тысяч рублей.

Почти 13% респондентов признались, что в месяц приносят домой более 50 тысяч рублей. От 20 тысяч до 30 тысяч получают 33,6% ростовчан.

Ранее зарплату медиков в ковидных госпиталях назвали в Ростове.

Материалы по теме
Среднюю зарплату ростовчан назвал сити-менеджер
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика