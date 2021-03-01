Жители Ростова назвали свою реальную зарплату

Posted 1 марта 2021, 09:55
Published 1 марта 2021, 09:55
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Логвиненко заявил, что средняя зарплата увеличилась за год на 3,9% — до 39,6 тысячи рублей. Ростовчане провели опрос и рассказали о своем доходе.
Участниками стали 1,3 тысячи горожан, из которых 16,2% получают от 30 до 40 тысяч рублей. Еще 9,6% опрошенных заявили, что их заработок превышает 40 тысяч рублей.
Почти 13% респондентов признались, что в месяц приносят домой более 50 тысяч рублей. От 20 тысяч до 30 тысяч получают 33,6% ростовчан.