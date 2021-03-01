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Posted 1 марта 2021, 11:06

Published 1 марта 2021, 11:06

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Жителя Ростовской области выписали из больницы с высокой температурой

Жителя Ростовской области выписали из больницы с высокой температурой

1 марта 2021, 11:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Жителя города Гуково с температурой 38,1 градуса выписали из Центральной городской больницы, отметив в выписке улучшение состояния, сообщает RostovGazeta его жена Светлана Авдеева.

Сергей Дывыдов — дальнобойщик, заболел 5 февраля.

«У него были боли в спине, и сперва врачи предполагали, что он простудил почки. Но после консультации у невролога, доктора пришли к выводу, что боль связана с проблемами спины. Его положили в больницу, в неврологическое отделение ЦГБ города Гуково. Делали уколы, капельницы. Несколько дней назад он сдал тест на COVID-19, результат оказался отрицательным. Но сегодня у него поднялась температура — 38,1, и его выписали», — сообщает Светлана Авдеева.

Она рассказывает, что в выписке из больнице не было указано повышение температуры, зато зафиксировано улучшение состояния больного.

«Врач посоветовал мужу через три дня сдать тест на COVID-19. Но проблема заключается в том, что больничный закрыт, и, соответственно, муж должен выходить на работу, садиться за руль. А это практически невозможно, он лежит с температурой 38,1, — недоумевает Светлана Авдеева. — К тому же непонятно, если врачи подозревают у него коронавирус, то почему закрыли больничный, разрешив заразному человеку выходить на работу и заражать других».

Ранее в Ростовской области назвали города, которые встретили весну с коронавирусом.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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