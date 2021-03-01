Жителя Ростовской области выписали из больницы с высокой температурой

«У него были боли в спине, и сперва врачи предполагали, что он простудил почки. Но после консультации у невролога, доктора пришли к выводу, что боль связана с проблемами спины. Его положили в больницу, в неврологическое отделение ЦГБ города Гуково. Делали уколы, капельницы. Несколько дней назад он сдал тест на COVID-19, результат оказался отрицательным. Но сегодня у него поднялась температура — 38,1, и его выписали», — сообщает Светлана Авдеева.