Жителя Ростовской области выписали из больницы с высокой температурой

Posted 1 марта 2021, 11:06
Published 1 марта 2021, 11:06
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Сергей Дывыдов — дальнобойщик, заболел 5 февраля.
«У него были боли в спине, и сперва врачи предполагали, что он простудил почки. Но после консультации у невролога, доктора пришли к выводу, что боль связана с проблемами спины. Его положили в больницу, в неврологическое отделение ЦГБ города Гуково. Делали уколы, капельницы. Несколько дней назад он сдал тест на COVID-19, результат оказался отрицательным. Но сегодня у него поднялась температура — 38,1, и его выписали», — сообщает Светлана Авдеева.
Она рассказывает, что в выписке из больнице не было указано повышение температуры, зато зафиксировано улучшение состояния больного.
«Врач посоветовал мужу через три дня сдать тест на COVID-19. Но проблема заключается в том, что больничный закрыт, и, соответственно, муж должен выходить на работу, садиться за руль. А это практически невозможно, он лежит с температурой 38,1, — недоумевает Светлана Авдеева. — К тому же непонятно, если врачи подозревают у него коронавирус, то почему закрыли больничный, разрешив заразному человеку выходить на работу и заражать других».