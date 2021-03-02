Баскова сравнили с бывшим президентом США из-за богатой жизни

Posted 2 марта 2021, 12:28
Published 2 марта 2021, 12:28
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Дробыш нелестно отозвался о современных знаменитостях. По его словам, они все пытаются показать, как богато живут.
«Это просто ходячие „мешки с золотом“. К примеру, за Басковым всегда приезжает лимузин, а рядом находится толпа охранников. Как-будто прибыл экс-президент США Билл Клинтон», — заявил композитор.
Он добавил, что знаменитости должны ездить на метро, чтобы быть ближе к людям. По его словам, на первое место нужно ставить творчество.