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Posted 2 марта 2021, 12:28

Published 2 марта 2021, 12:28

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Баскова сравнили с бывшим президентом США из-за богатой жизни

2 марта 2021, 12:28
Композитор Виктор Дробыш сравнил певца Николая Баскова с бывшим президентом США Биллом Клинтоном из-за его образа жизни, пишет StarHit.

Дробыш нелестно отозвался о современных знаменитостях. По его словам, они все пытаются показать, как богато живут.

«Это просто ходячие „мешки с золотом“. К примеру, за Басковым всегда приезжает лимузин, а рядом находится толпа охранников. Как-будто прибыл экс-президент США Билл Клинтон», — заявил композитор.

Он добавил, что знаменитости должны ездить на метро, чтобы быть ближе к людям. По его словам, на первое место нужно ставить творчество.

Ранее российский певец попал в список самых красивых мужчин мира.

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