До конца года в Ростове может пахнуть рыбой в воде из-под крана

Posted 2 марта 2021, 09:03
Published 2 марта 2021, 09:03
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Система получила название «Мокрый барьер», она проста в реализации и отвечает необходимым требованиям. В воздухе будет распылен специальный реагент с эфирными маслами.
Препарат экологически безопасен и не токсичен. В городе планируется установить автономный комплекс нейтрализации неприятного запаха.
В результате управлять системой можно будет удаленно. Подобные проекты реализованы в Анапе и Чебоксарах.
«Все работы должны завершиться до конца года. На тарифы это никак не повлияет», — сказано в сообщении.
Добавим, что источниками неприятного запаха стали производственные объекты и иловые площадки на Левом берегу Дона. Из-за этого жители жалуются на запах рыбы в воде.