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Posted 2 марта 2021, 09:03

Published 2 марта 2021, 09:03

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

До конца года в Ростове может пахнуть рыбой в воде из-под крана

До конца года в Ростове может пахнуть рыбой в воде из-под крана

2 марта 2021, 09:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону в этом году на очистных сооружениях внедрят систему нейтрализации неприятных запахов, сообщили в городской администрации.

Система получила название «Мокрый барьер», она проста в реализации и отвечает необходимым требованиям. В воздухе будет распылен специальный реагент с эфирными маслами.

Препарат экологически безопасен и не токсичен. В городе планируется установить автономный комплекс нейтрализации неприятного запаха.

В результате управлять системой можно будет удаленно. Подобные проекты реализованы в Анапе и Чебоксарах.

«Все работы должны завершиться до конца года. На тарифы это никак не повлияет», — сказано в сообщении.

Добавим, что источниками неприятного запаха стали производственные объекты и иловые площадки на Левом берегу Дона. Из-за этого жители жалуются на запах рыбы в воде.

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