Еще 14 коронавирусных больных умерли в Ростовской области

Posted 2 марта 2021, 08:48
Published 2 марта 2021, 08:48
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
За последние сутки от новой коронавирусной инфекции умерли 14 жителей области — это шестеро мужчин и восемь женщин возрастом от 44 до 89 лет. Все умершие, помимо ковида, страдали хроническими заболеваниями.
Всего же с начала пандемии в регионе умерли 3129 человек, общее количество заболевших превысило 73,5 тысячи человек. В настоящее время в ковидных госпиталях области находятся 1634 пациента, в тяжелом состоянии 17 человек.
На начало марта количество муниципалитетов Ростовской области, находящихся по ковиду в «красной зоне», сократилось вдвое — до шести. При этом благополучными по коронавирусу являются всего семь муниципалитетов региона.