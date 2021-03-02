rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 марта 2021, 08:48

Published 2 марта 2021, 08:48

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Еще 14 коронавирусных больных умерли в Ростовской области

2 марта 2021, 08:48
По состоянию на 2 марта в Ростовской области умерли еще 14 человек с коронавирусом, сообщили в региональном правительстве.

За последние сутки от новой коронавирусной инфекции умерли 14 жителей области — это шестеро мужчин и восемь женщин возрастом от 44 до 89 лет. Все умершие, помимо ковида, страдали хроническими заболеваниями.

Всего же с начала пандемии в регионе умерли 3129 человек, общее количество заболевших превысило 73,5 тысячи человек. В настоящее время в ковидных госпиталях области находятся 1634 пациента, в тяжелом состоянии 17 человек.

На начало марта количество муниципалитетов Ростовской области, находящихся по ковиду в «красной зоне», сократилось вдвое — до шести. При этом благополучными по коронавирусу являются всего семь муниципалитетов региона.

Материалы по теме
В Ростовской области назвали города, которые встретили весну с коронавирусомПолную вакцинацию от коронавируса прошли почти 20 тыс жителей в Ростовской областиБолее 280 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика