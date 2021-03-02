rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 марта 2021, 12:34

Published 2 марта 2021, 12:34

Modified 1 октября, 14:59

Updated 1 октября, 14:59

Голубев анонсировал новое снятие ограничений из-за коронавируса в Ростовской области

Голубев анонсировал новое снятие ограничений из-за коронавируса в Ростовской области

2 марта 2021, 12:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Губернатор Ростовской области Василий Голубев анонсировал новые послабления введенных на территории региона ограничительных мер против коронавируса, он сообщил об этом в ходе заседания оперативного штаба.

По словам главы региона, обстановка с распространением коронавируса в Ростовской области улучшается, и, если в начале февраля ежесуточный прирост заболевших составлял около 350 человек, то теперь этот показатель установился на уровне 280 новых случаев заражения. Тем не менее, Голубев отметил, что неправильные действия могут привести к ухудшению ситуации, а расслабляться Ростовской области еще рано.

При этом он сообщил о планируемой отмене ряда ограничительных мер. «Они в основном касаются работы медицинских учреждений, службы занятости, проведения спортивных мероприятий и ряда других предложений, которые сегодня рассматриваются», — сообщил губернатор.

Напомним, что на 2 марта в Ростовской области было зарегистрировано 73597 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 64091 пациент, скончались 3129 граждан с подтвержденным диагнозом.

#Общество#Коронавирус#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика