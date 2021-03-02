Голубев анонсировал новое снятие ограничений из-за коронавируса в Ростовской области

Posted 2 марта 2021, 12:34
Published 2 марта 2021, 12:34
Modified 1 октября, 14:59
Updated 1 октября, 14:59
По словам главы региона, обстановка с распространением коронавируса в Ростовской области улучшается, и, если в начале февраля ежесуточный прирост заболевших составлял около 350 человек, то теперь этот показатель установился на уровне 280 новых случаев заражения. Тем не менее, Голубев отметил, что неправильные действия могут привести к ухудшению ситуации, а расслабляться Ростовской области еще рано.
При этом он сообщил о планируемой отмене ряда ограничительных мер. «Они в основном касаются работы медицинских учреждений, службы занятости, проведения спортивных мероприятий и ряда других предложений, которые сегодня рассматриваются», — сообщил губернатор.
Напомним, что на 2 марта в Ростовской области было зарегистрировано 73597 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 64091 пациент, скончались 3129 граждан с подтвержденным диагнозом.