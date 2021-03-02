Голубев анонсировал новое снятие ограничений из-за коронавируса в Ростовской области

По словам главы региона, обстановка с распространением коронавируса в Ростовской области улучшается, и, если в начале февраля ежесуточный прирост заболевших составлял около 350 человек, то теперь этот показатель установился на уровне 280 новых случаев заражения. Тем не менее, Голубев отметил, что неправильные действия могут привести к ухудшению ситуации, а расслабляться Ростовской области еще рано.