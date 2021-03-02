rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 марта 2021, 15:08

Published 2 марта 2021, 15:08

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Имущественный комплекс пытаются продать за 18 млн рублей на Доватора в Ростове

Имущественный комплекс пытаются продать за 18 млн рублей на Доватора в Ростове

2 марта 2021, 15:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону в продаже появились нежилое здание и земельный участок на улице Доватора, сообщается на сайте «Дом.рф».

Площадь здания составляет 2,1 тысячи квадратных метров, участка — 0,27 гектара. Территория огорожена, есть пункты охраны.

«Победителя выберут в рамках аукциона, он состоится 26 марта. Начальная цена составляет 18 миллионов рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на территории можно построить складские или производственные помещения. Заявки на участие будут принимать до 22 марта.

Ранее имущество осужденного экс-депутата в Новочеркасске продали за копейки.

Материалы по теме
Исторический особняк в центре Ростова хотят продать за 350 млн рубПротухшие продукты магазины Ростова пытаются продать дешевлеИмущество осужденного экс-депутата в Новочеркасске продали за копейки
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика