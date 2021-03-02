Имущественный комплекс пытаются продать за 18 млн рублей на Доватора в Ростове

Posted 2 марта 2021, 15:08
Published 2 марта 2021, 15:08
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Площадь здания составляет 2,1 тысячи квадратных метров, участка — 0,27 гектара. Территория огорожена, есть пункты охраны.
«Победителя выберут в рамках аукциона, он состоится 26 марта. Начальная цена составляет 18 миллионов рублей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на территории можно построить складские или производственные помещения. Заявки на участие будут принимать до 22 марта.