Коронавирусные правила доставили проблем «Магниту» в Ростовской области

Posted 2 марта 2021, 07:46
Published 2 марта 2021, 07:46
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
В ходе проверки оказалось, что сотрудники магазина неправильно носили маски. Нос при этом оставался открытым.
В самом помещении не было оборудования для обеззараживания воздуха. Персонал не осматривали на наличие инфекционных заболеваний.
«В отношении „Тандера“ составили протокол, а все материалы рассмотрел Советский районный суд. В результате компания была оштрафована на 100 тысяч рублей», — сказано в сообщении.