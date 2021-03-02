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Posted 2 марта 2021, 07:46

Published 2 марта 2021, 07:46

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Коронавирусные правила доставили проблем «Магниту» в Ростовской области

Коронавирусные правила доставили проблем «Магниту» в Ростовской области

2 марта 2021, 07:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области привели к ответственности компанию «Тандер» за нарушения мер профилактики в магазине «Магнит», сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В ходе проверки оказалось, что сотрудники магазина неправильно носили маски. Нос при этом оставался открытым.

В самом помещении не было оборудования для обеззараживания воздуха. Персонал не осматривали на наличие инфекционных заболеваний.

«В отношении „Тандера“ составили протокол, а все материалы рассмотрел Советский районный суд. В результате компания была оштрафована на 100 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Ранее вдвое сократилось число районов в «красной зоне» по ковиду в Ростовской области.

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