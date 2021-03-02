Кто проконтролирует: подъезды в Ростовской области решили мыть каждый день

Posted 2 марта 2021, 10:15
Published 2 марта 2021, 10:15
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
С этого момента вступили в силу новые нормы СанПиН о санитарном содержании. Ранее отсутствовали требования к частоте такой уборки в домах. До этого управляющие компании должны были мыть лестничные клетки не реже раза в месяц. Но одновременно с этим дезинфекцию необходимо проводить не реже раза в сутки.
В каждом подъезде должны висеть графики дезинфекции мест общего пользования. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев.
Отмечается, что размер штрафа за нарушение достигает 300 тысяч рублей. Ранее за плохо проведенную дезинфекцию подъездов в Ростовской области наказали 20 УК.