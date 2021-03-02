Кто проконтролирует: подъезды в Ростовской области решили мыть каждый день

С этого момента вступили в силу новые нормы СанПиН о санитарном содержании. Ранее отсутствовали требования к частоте такой уборки в домах. До этого управляющие компании должны были мыть лестничные клетки не реже раза в месяц. Но одновременно с этим дезинфекцию необходимо проводить не реже раза в сутки.