Не нашлось желающих на прививку от коронавируса в четырех районах Ростовской области

Однако в четырех районах региона желающих сделать прививку практически нет. Так, по информации на 25 февраля, нет очередей на вакцинацию в Зимовниковском, Обливском, Милютинском и Цимлянском районах. При этом в Зимовниковском районе было использовано 69,3% вакцины, в Милютинском — 77,9%, в Обливском — 45,7%, в Цимлянском — 60,8%.