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Posted 2 марта 2021, 14:22

Published 2 марта 2021, 14:22

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Не нашлось желающих на прививку от коронавируса в четырех районах Ростовской области

Не нашлось желающих на прививку от коронавируса в четырех районах Ростовской области

2 марта 2021, 14:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области в нескольких районах не нашлось желающих пройти вакцинацию от коронавируса, об этом сообщили участники заседания оперативного штаба по COVID-19.

По словам губернатора Василия Голубева, в настоящее время в области открыты 83 пункта вакцинации, работают 42 мобильные прививочные бригады и запущены восемь мобильных пунктов.

Однако в четырех районах региона желающих сделать прививку практически нет. Так, по информации на 25 февраля, нет очередей на вакцинацию в Зимовниковском, Обливском, Милютинском и Цимлянском районах. При этом в Зимовниковском районе было использовано 69,3% вакцины, в Милютинском — 77,9%, в Обливском — 45,7%, в Цимлянском — 60,8%.

Также губернатор Голубев упомянул город Зверево, где на вакцинацию записались только 40 местных жителей, а вакцина использована на 73%.

Напомним, что на 2 марта в Ростовской области было зарегистрировано 73597 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 64091 пациент, скончались 3129 граждан с подтвержденным диагнозом.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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