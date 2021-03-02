Не нашлось желающих на прививку от коронавируса в четырех районах Ростовской области

Posted 2 марта 2021, 14:22
Published 2 марта 2021, 14:22
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
По словам губернатора Василия Голубева, в настоящее время в области открыты 83 пункта вакцинации, работают 42 мобильные прививочные бригады и запущены восемь мобильных пунктов.
Однако в четырех районах региона желающих сделать прививку практически нет. Так, по информации на 25 февраля, нет очередей на вакцинацию в Зимовниковском, Обливском, Милютинском и Цимлянском районах. При этом в Зимовниковском районе было использовано 69,3% вакцины, в Милютинском — 77,9%, в Обливском — 45,7%, в Цимлянском — 60,8%.
Также губернатор Голубев упомянул город Зверево, где на вакцинацию записались только 40 местных жителей, а вакцина использована на 73%.
Напомним, что на 2 марта в Ростовской области было зарегистрировано 73597 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 64091 пациент, скончались 3129 граждан с подтвержденным диагнозом.