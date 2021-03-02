Онлайн-запись к врачам могут возобновить в Ростовской области

Posted 2 марта 2021, 15:06
Published 2 марта 2021, 15:06
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
По словам министра, ситуация с коронавирусом позволяет в регионе возобновить плановую амбулаторную помощь в поликлиниках с возможностью дистанционной записи и при четком регулировании потока пациентов.
Также он предложил вновь начать в регионе оказывать местным жителям медпомощь в стационарах с госпитализацией до 50% коечного фонда отделений. Исключения составляют дневные стационары.
«Предлагается возобновить медпомощь на койках сестринского ухода, паллиативных отделений не более 50% мощности, за исключением провизорных организаций», — добавил Юрий Кобзев.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев анонсировал снятие ряда ограничений в регионе, связанных с коронавирусом.