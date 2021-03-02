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Posted 2 марта 2021, 15:06

Published 2 марта 2021, 15:06

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Онлайн-запись к врачам могут возобновить в Ростовской области

Онлайн-запись к врачам могут возобновить в Ростовской области

2 марта 2021, 15:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Власти Ростовской области в ближайшее время намерены возобновить оказание плановой медицинской помощи по нескольким направлениям, сообщил в ходе заседания Оперштаба по коронавирусу глава регионального Минздрава Юрий Кобзев.

По словам министра, ситуация с коронавирусом позволяет в регионе возобновить плановую амбулаторную помощь в поликлиниках с возможностью дистанционной записи и при четком регулировании потока пациентов.

Также он предложил вновь начать в регионе оказывать местным жителям медпомощь в стационарах с госпитализацией до 50% коечного фонда отделений. Исключения составляют дневные стационары.

«Предлагается возобновить медпомощь на койках сестринского ухода, паллиативных отделений не более 50% мощности, за исключением провизорных организаций», — добавил Юрий Кобзев.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев анонсировал снятие ряда ограничений в регионе, связанных с коронавирусом.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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