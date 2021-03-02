Перебросчика с партией мобильников задержали возле колонии в Каменске-Шахтинском

Posted 2 марта 2021, 10:08
Published 2 марта 2021, 10:08
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Мужчину задержали в тот момент, когда он пытался перебросить на режимную территорию сверток. Как оказалось, в свертке находились 12 мобильных телефонов, которые он намеревался передать заключенным.
По факту происшествия начали проверку.
За день до этого сразу в трех колониях Ростовской области пресекли попытки передачи заключенным телефонов, спрятанных в шоколаде, шампуне и туфлях.