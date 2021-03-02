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Posted 2 марта 2021, 10:08

Published 2 марта 2021, 10:08

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Перебросчика с партией мобильников задержали возле колонии в Каменске-Шахтинском

2 марта 2021, 10:08
Возле исправительной колонии № 12 в Каменске-Шахтинском задержали мужчину 1993 года рождения, сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.

Мужчину задержали в тот момент, когда он пытался перебросить на режимную территорию сверток. Как оказалось, в свертке находились 12 мобильных телефонов, которые он намеревался передать заключенным.

По факту происшествия начали проверку.

За день до этого сразу в трех колониях Ростовской области пресекли попытки передачи заключенным телефонов, спрятанных в шоколаде, шампуне и туфлях.

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