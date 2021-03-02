Ростовский священник-гомосексуалист рассказал, почему вынужден скрываться в Европе

Posted 2 марта 2021, 17:48
Published 2 марта 2021, 17:48
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Александр Усатов сообщает, что ему известно множество людей, которые пытались «излечиться» от гомосексуальности, но ничего не получилось.
«Я уверен, что существующий в РПЦ режим тотальной лжи и лицемерия порождает страдания обычных людей. Поэтому для меня важно, чтобы люди знали о существовании иных точек зрения на человеческую жизнь, включая сексуальность. Люди меняются. Я изменился. И говорить людям прежнее уже не мог», — объясняет свой уход из церкви Александр Усатов.
Именно по этой причине, а вовсе не за «грехи», он полагает, на него устроили гонения. Экс-священник был вынужден покинуть Россию. Усатов рассказывает, что запросил убежище в Нидерландах, где в качестве социального жилья ему предоставили большой дом. Сейчас, находясь в безопасности вдали от Родины, он рассказывает, что геи в РПЦ находятся в двойственной ситуации.
«С одной стороны, все знают о существовании гей-лобби в РПЦ, а с другой, Церковь считает себя оплотом нравственности, и говорить о том, что происходит в реальности — не принято. И даже если начнешь говорить — закроют рот, используя для этого любые способы», — резюмирует Усатов.