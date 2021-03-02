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Posted 2 марта 2021, 17:48

Published 2 марта 2021, 17:48

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Ростовский священник-гомосексуалист рассказал, почему вынужден скрываться в Европе

2 марта 2021, 17:48
Сюжет
Эксклюзив
После публикаций в интернете, содержащих критику церковных традиций и мнение протоиерея о гомосексуальности, экс-священнику Александру Усатову стали поступать открытые угрозы, он был вынужден уехать из Ростовской области, покинуть Россию, о чем и рассказал RostovGazeta.

Александр Усатов сообщает, что ему известно множество людей, которые пытались «излечиться» от гомосексуальности, но ничего не получилось.

«Я уверен, что существующий в РПЦ режим тотальной лжи и лицемерия порождает страдания обычных людей. Поэтому для меня важно, чтобы люди знали о существовании иных точек зрения на человеческую жизнь, включая сексуальность. Люди меняются. Я изменился. И говорить людям прежнее уже не мог», — объясняет свой уход из церкви Александр Усатов.

Именно по этой причине, а вовсе не за «грехи», он полагает, на него устроили гонения. Экс-священник был вынужден покинуть Россию. Усатов рассказывает, что запросил убежище в Нидерландах, где в качестве социального жилья ему предоставили большой дом. Сейчас, находясь в безопасности вдали от Родины, он рассказывает, что геи в РПЦ находятся в двойственной ситуации.

«С одной стороны, все знают о существовании гей-лобби в РПЦ, а с другой, Церковь считает себя оплотом нравственности, и говорить о том, что происходит в реальности — не принято. И даже если начнешь говорить — закроют рот, используя для этого любые способы», — резюмирует Усатов.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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