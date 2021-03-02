Ростовский священник-гомосексуалист рассказал, почему вынужден скрываться в Европе

Именно по этой причине, а вовсе не за «грехи», он полагает, на него устроили гонения. Экс-священник был вынужден покинуть Россию. Усатов рассказывает, что запросил убежище в Нидерландах, где в качестве социального жилья ему предоставили большой дом. Сейчас, находясь в безопасности вдали от Родины, он рассказывает, что геи в РПЦ находятся в двойственной ситуации.