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Posted 2 марта 2021, 10:27

Published 2 марта 2021, 10:27

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

В России список профессий и специальностей в колледжах сократится в два раза

2 марта 2021, 10:27
Первый заместитель главы Министерства просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко рассказал о планах ведомства на 50% сократить список профессий и специальностей среднего профобразования.

По словам чиновника, многие программы обучения объединят или трансформируют. Об этом информирует iz.ru.

Минпросвещения РФ все время обновляет перечень профессий и специальностей среднего профобразования. Сегодня их порядка 500, а вскоре останется вдвое меньше. При этом ни один навык, ни одна компетенция не будет потеряна, заверил Глушко.

Заместитель министра добавил, что отдельные программы переведут на уровень профессионального обучения, который реально будет освоить дополнительно в ходе обучения в колледже. Ведомство предлагает особый метод формирования государственного образовательного стандарта (ФГОС), который сделает его более рамочным и «широким».

Так можно оставить один документ для целой группы профессий. К примеру, «Мастер по пошиву швейных изделий» будет включать ранее отдельные профессии, такие как закройщик, портной, модистка и швея. По отдельным программам сроки обучения сократят. Таким образом удастся увеличить интенсивность практического обучения, уверен Дмитрий Глушко.

#Общество#Новости
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