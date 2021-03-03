В VK появилась виртуальная карта с кешбэком от 2% от VK Pay

«Уже более 17 миллионов человек зарегистрировались в VK Pay: теперь за все покупки они будут получать 2% кешбэка бонусами. Благодаря выходу в офлайн с помощью виртуальной карты VK Pay становится приложением с максимумом финансовых возможностей для клиента. И только пользователь решает, как оплачивать покупки — своими или заемными деньгами, зарабатывая кешбэк или получая скидку до 20% за его счет. Теперь VK Pay — это умное приложение ваших денег, с его помощью покупки онлайн и офлайн стали еще выгоднее и безопаснее».