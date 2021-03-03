Владимир Мышкин: В московском дерби эмоции будут бить через край

«Это московское дерби, в котором эмоциональный настрой игроков может сыграть значительную роль. А в том, что эмоции будут бить через край — сомнений нет. Да и результаты встреч „Спартака“ и ЦСКА в регулярном первенстве указывают на то, что просто армейцам не будет. В четырех матчах регулярки красно-синие одержали 3 победы при одном поражение, но победитель двух из этих встреч определился лишь в овертайме, а в двух остальных матчах разница в счете была минимальна», — приводит слова Мышкина «Советский спорт».