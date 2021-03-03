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Posted 3 марта 2021, 12:33

Published 3 марта 2021, 12:33

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Владимир Мышкин: В московском дерби эмоции будут бить через край

3 марта 2021, 12:33
Олимпийский чемпион по хоккею Владимир Мышкин рассказал о своих ожиданиях от серии плей-офф КХЛ между «Спартаком» и ЦСКА в рамках четвертьфинала западной конференции.

«Это московское дерби, в котором эмоциональный настрой игроков может сыграть значительную роль. А в том, что эмоции будут бить через край — сомнений нет. Да и результаты встреч „Спартака“ и ЦСКА в регулярном первенстве указывают на то, что просто армейцам не будет. В четырех матчах регулярки красно-синие одержали 3 победы при одном поражение, но победитель двух из этих встреч определился лишь в овертайме, а в двух остальных матчах разница в счете была минимальна», — приводит слова Мышкина «Советский спорт».

Напомним, что ЦСКА стал чемпионом регулярного чемпионата КХЛ, а «Спартак» занял восьмое место в Западной конференции. Первый матч в серии между московскими клубами начнется сегодня в 19:30 по московскому времени.

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