Владимир Мышкин: В московском дерби эмоции будут бить через край

Posted 3 марта 2021, 12:33
Published 3 марта 2021, 12:33
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
«Это московское дерби, в котором эмоциональный настрой игроков может сыграть значительную роль. А в том, что эмоции будут бить через край — сомнений нет. Да и результаты встреч „Спартака“ и ЦСКА в регулярном первенстве указывают на то, что просто армейцам не будет. В четырех матчах регулярки красно-синие одержали 3 победы при одном поражение, но победитель двух из этих встреч определился лишь в овертайме, а в двух остальных матчах разница в счете была минимальна», — приводит слова Мышкина «Советский спорт».
Напомним, что ЦСКА стал чемпионом регулярного чемпионата КХЛ, а «Спартак» занял восьмое место в Западной конференции. Первый матч в серии между московскими клубами начнется сегодня в 19:30 по московскому времени.