Водителей-блокировщиков ГК «Чистый город» ищет вместе с ГИБДД

А между тем, маршрут спецтехники рассчитан практически по минутам. Ежедневно в Ростове от мусора очищают порядка 8,5 тысяч контейнерных площадок. Как отмечает регоператор, водители мусоровозов постоянно сталкиваются с перекрытыми подъездами к контейнерам. В основном автомобилиста находят по номеру телефона, который он оставил в машине, но есть и особенные «экземпляры».