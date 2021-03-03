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Posted 3 марта 2021, 09:50

Published 3 марта 2021, 09:50

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Водителей-блокировщиков ГК «Чистый город» ищет вместе с ГИБДД

3 марта 2021, 09:50
На днях в Советском районе Ростова-на-Дону ГК «Чистый город» вновь столкнулся с препятствиями в уборке мусора.

Иномарка перекрыла подъезд к контейнерным площадкам, из-за чего мусоровоз не мог забрать отходы. Владельца авто удалось найти только через 2 дня, когда к поиску присоединились сотрудники ГИБДД.

Поиск водителей-блокировщиков отнимает слишком много времени, а иногда вынуждает регоператора возвращаться по адресам несколько раз.

А между тем, маршрут спецтехники рассчитан практически по минутам. Ежедневно в Ростове от мусора очищают порядка 8,5 тысяч контейнерных площадок. Как отмечает регоператор, водители мусоровозов постоянно сталкиваются с перекрытыми подъездами к контейнерам. В основном автомобилиста находят по номеру телефона, который он оставил в машине, но есть и особенные «экземпляры».

Подобные случаи встречаются во всех районах донской столицы.

«Перекрывая подъезд для мусоровозов автомобилисты сами препятствуют поддержанию чистоты в своем дворе, — отмечает заместитель руководителя экоконтроля ГК „Чистый город“ Олег Пономарев. — Мы в очередной раз призываем не оставлять машину рядом с контейнерными площадками, так как для большегрузной спецтехники необходимо больше пространства для маневрирования».

Напомним, оставление транспортных средств на подъездных путях к контейнерной площадке — нарушение Правил благоустройства города, за которое автовладельцам может грозить штраф до 5 000 рублей.

#Общество#Новости
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