Бизнесмен в Ростовской области навредил природе на 20 млн руб при попытке заработать

Posted 4 марта 2021, 04:55
Published 4 марта 2021, 04:55
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
В ходе проверки оказалось, что бизнесмен занимался добычей камня-песчаника. Работы проводились на участке площадью 48 гектаров в Богдановском сельском поселении.
«Из-за работ был испорчен плодородный слой почвы на сумму более 20 миллионов рублей. Суд обязал предпринимателя провести рекультивацию участка», — сказано в сообщении.
Также было возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла под контроль ход его расследования.