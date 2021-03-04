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Posted 4 марта 2021, 04:55

Published 4 марта 2021, 04:55

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Бизнесмен в Ростовской области навредил природе на 20 млн руб при попытке заработать

4 марта 2021, 04:55
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении предпринимателя, который незаконно занимался добычей полезных ископаемых, сообщили в региональной прокуратуре.

В ходе проверки оказалось, что бизнесмен занимался добычей камня-песчаника. Работы проводились на участке площадью 48 гектаров в Богдановском сельском поселении.

«Из-за работ был испорчен плодородный слой почвы на сумму более 20 миллионов рублей. Суд обязал предпринимателя провести рекультивацию участка», — сказано в сообщении.

Также было возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла под контроль ход его расследования.

Ранее на нелегальных авиаперевозках в Ростов хотел заработать пилот из Краснодара.

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