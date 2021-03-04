Прокуратура проверит информацию об отсутствии дороги у школы в Миллеровском районе

В слободе Нижненагольная в Миллеровском районе Ростовской области у единственной школы нет дороги, детям приходится идти по грязи, видео опубликовала в своем Instagram Любовь Соболь. На видео дети идут в школу по грязи, никакой дороги здесь не было и по-видимому не скоро появится. Чиновники из администрации Миллеровского района сегодня на выезде, прокомментировать запись они не смогли.