Прокуратура проверит информацию об отсутствии дороги у школы в Миллеровском районе

Posted 4 марта 2021, 14:20
Published 4 марта 2021, 14:20
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
В слободе Нижненагольная в Миллеровском районе Ростовской области у единственной школы нет дороги, детям приходится идти по грязи, видео опубликовала в своем Instagram Любовь Соболь. На видео дети идут в школу по грязи, никакой дороги здесь не было и по-видимому не скоро появится. Чиновники из администрации Миллеровского района сегодня на выезде, прокомментировать запись они не смогли.
«Прокуратурой организована проверка соблюдения федерального законодательства. В ходе проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — прокомментировала Елизавета Комахидзе.