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Posted 4 марта 2021, 14:20

Published 4 марта 2021, 14:20

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Прокуратура проверит информацию об отсутствии дороги у школы в Миллеровском районе

4 марта 2021, 14:20
Прокуратурой Ростовской области организована проверка в связи с информацией в СМИ об отсутствии дороги к школе в Миллеровском районе, сообщила RostovGazeta руководитель пресс-службы прокуратуры Ростовской области Елизавета Комахидзе.

В слободе Нижненагольная в Миллеровском районе Ростовской области у единственной школы нет дороги, детям приходится идти по грязи, видео опубликовала в своем Instagram Любовь Соболь. На видео дети идут в школу по грязи, никакой дороги здесь не было и по-видимому не скоро появится. Чиновники из администрации Миллеровского района сегодня на выезде, прокомментировать запись они не смогли.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения федерального законодательства. В ходе проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — прокомментировала Елизавета Комахидзе.

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