rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане испугались за судьбу художника, нарисовавшего Цоя на стене

4 марта 2021, 12:32
Фото: instagram.com/antontimchenko.art
В Таганроге Ростовской области на одной из стен появился портрет певца Виктора Цоя, сообщил художник Антон Тимченко.

Он пожелал жителям города перемен к лучшему и развития всего прекрасного, что есть в Таганроге. Портрет появился в районе пляжа на Богудонии за Рыбзаводом.

«Пусть Цой не таганрожец, но теперь у нас есть „стена Цоя“. Очень надеюсь, что она вдохновит кого-нибудь на перемены, на развитие», — написал Тимченко.

Он добавил, что хочет нарисовать портрет певца Ромы Зверя. Пользователи в комментариях похвалили художника за работу и испугались, что его могут наказать.

«Уважение вам с певцом… Но смотрите, чтобы по шее не получили», — написали подписчики.

Ранее житель Таганрога превратил гаражи в арт-галерею с видами старого города.

Материалы по теме
Одноклассники составили портрет популярных пользователей В России выпустили марку с портретом легендарного ростовского разведчикаСреднестатистический портрет мужчины составили в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00