Ростовчане испугались за судьбу художника, нарисовавшего Цоя на стене

Он пожелал жителям города перемен к лучшему и развития всего прекрасного, что есть в Таганроге. Портрет появился в районе пляжа на Богудонии за Рыбзаводом.
«Пусть Цой не таганрожец, но теперь у нас есть „стена Цоя“. Очень надеюсь, что она вдохновит кого-нибудь на перемены, на развитие», — написал Тимченко.
Он добавил, что хочет нарисовать портрет певца Ромы Зверя. Пользователи в комментариях похвалили художника за работу и испугались, что его могут наказать.
«Уважение вам с певцом… Но смотрите, чтобы по шее не получили», — написали подписчики.