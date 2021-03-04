Свыше 30 тыс. жителей Екатеринбурга получили прививки от коронавируса

Posted 4 марта 2021, 06:05
Published 4 марта 2021, 06:05
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
«Массовая вакцинация граждан продолжается. По данным на вчерашний вечер в городе первым компонентом было привито 56,6 тыс. человек. Вторым компонентом – немногим больше 30 тысяч человек», – рассказал Александр Харитонов.
С начала вакцинации лиц старше 65 лет, прививку от коронавирусной инфекции поставили свыше 10 тысяч пенсионеров из Екатеринбурга. В настоящее время в уральской столице открыты 46 прививочных кабинетов в 16 медорганизациях, занимающихся проставлением вакцины, сообщает ФедералПресс.
Доля привитых от COVID-19 екатеринбуржцев составляет сейчас только 4,6 %. В настоящее время в очереди на получение прививки стоят 62 тысячи человек.
«Специальную статистику по побочным эффектам мы не ведем. Это идет первичная иммунная реакция на введение вакцины. Иногда повышается температура, возникает головная боль. Обычно все эти симптомы проходят в течение суток. А серьезные осложнения на прививку у нас не зарегистрированы», – отметил Александр Харитонов.