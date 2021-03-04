Свыше 30 тыс. жителей Екатеринбурга получили прививки от коронавируса

«Специальную статистику по побочным эффектам мы не ведем. Это идет первичная иммунная реакция на введение вакцины. Иногда повышается температура, возникает головная боль. Обычно все эти симптомы проходят в течение суток. А серьезные осложнения на прививку у нас не зарегистрированы», – отметил Александр Харитонов.