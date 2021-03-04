rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта 2021, 06:05

Published 4 марта 2021, 06:05

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Свыше 30 тыс. жителей Екатеринбурга получили прививки от коронавируса

4 марта 2021, 06:05
Около 30 тысяч жителей Екатеринбурга поставили себе два компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 3 марта в ходе онлайн-брифинга заявил главный эпидемиолог города Александр Харитонов.

«Массовая вакцинация граждан продолжается. По данным на вчерашний вечер в городе первым компонентом было привито 56,6 тыс. человек. Вторым компонентом – немногим больше 30 тысяч человек», – рассказал Александр Харитонов.

С начала вакцинации лиц старше 65 лет, прививку от коронавирусной инфекции поставили свыше 10 тысяч пенсионеров из Екатеринбурга. В настоящее время в уральской столице открыты 46 прививочных кабинетов в 16 медорганизациях, занимающихся проставлением вакцины, сообщает ФедералПресс.

Доля привитых от COVID-19 екатеринбуржцев составляет сейчас только 4,6 %. В настоящее время в очереди на получение прививки стоят 62 тысячи человек.

«Специальную статистику по побочным эффектам мы не ведем. Это идет первичная иммунная реакция на введение вакцины. Иногда повышается температура, возникает головная боль. Обычно все эти симптомы проходят в течение суток. А серьезные осложнения на прививку у нас не зарегистрированы», – отметил Александр Харитонов.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика