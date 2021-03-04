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Posted 4 марта 2021, 07:46

Published 4 марта 2021, 07:46

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Желание получить пособие вынудило ростовчан получить статус безработного

Желание получить пособие вынудило ростовчан получить статус безработного

4 марта 2021, 07:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На 95,4 тысячи человек увеличилось число официально зарегистрированных безработных в Ростовской области за год, сообщили в региональном управлении центра занятости населения.

На 1 декабря 2020 года безработными в регионе числились 112,7 тысячи человек, что в 6,5 раза больше, чем на 1 января того же года.

Как пишет Donnews, основной причиной стало не закрытие предприятий из-за пандемии и не сокращения, а упрощенный порядок получения статуса безработного. Из-за пандемии коронавируса получить статус безработного стало проще и число людей, которые впервые обратились по поводу поиска работы, резко увеличилось - с 689 человек на 1 января до 59016 на 1 декабря 2020 года.

Кроме того, увеличение размера пособия по безработице привлекло людей, которые не имеют профобразования и не планируют устраиваться на работу, но хотят получить господдержку.

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#Экономика#Новости
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