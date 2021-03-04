Желание получить пособие вынудило ростовчан получить статус безработного

Posted 4 марта 2021, 07:46
Published 4 марта 2021, 07:46
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
На 1 декабря 2020 года безработными в регионе числились 112,7 тысячи человек, что в 6,5 раза больше, чем на 1 января того же года.
Как пишет Donnews, основной причиной стало не закрытие предприятий из-за пандемии и не сокращения, а упрощенный порядок получения статуса безработного. Из-за пандемии коронавируса получить статус безработного стало проще и число людей, которые впервые обратились по поводу поиска работы, резко увеличилось - с 689 человек на 1 января до 59016 на 1 декабря 2020 года.
Кроме того, увеличение размера пособия по безработице привлекло людей, которые не имеют профобразования и не планируют устраиваться на работу, но хотят получить господдержку.