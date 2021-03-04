Желание получить пособие вынудило ростовчан получить статус безработного

Как пишет Donnews, основной причиной стало не закрытие предприятий из-за пандемии и не сокращения, а упрощенный порядок получения статуса безработного. Из-за пандемии коронавируса получить статус безработного стало проще и число людей, которые впервые обратились по поводу поиска работы, резко увеличилось - с 689 человек на 1 января до 59016 на 1 декабря 2020 года.