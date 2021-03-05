Энергокомпания пытается засудить администрацию Гуково

Posted 5 марта 2021, 08:16
Published 5 марта 2021, 08:16
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
За последний месяц в суд поступило сразу восемь исков. Энергокомпания хочет взыскать задолженность и неустойку.
Всего от администрации потребовали несколько сотен тысяч рублей. Часть заявлений приняли к производству и назначили даты заседаний.
В каждом иске есть требования на десятки тысяч рублей. Подробности судебного разбирательства пока не раскрываются.
Ранее в суд было направлено заявление с требованием взыскать десятки тысяч рублей с компании «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Иск в суд передала Войсковая часть 7405.