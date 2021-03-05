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Posted 5 марта 2021, 08:16

Published 5 марта 2021, 08:16

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Энергокомпания пытается засудить администрацию Гуково

Энергокомпания пытается засудить администрацию Гуково

5 марта 2021, 08:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Компания «Донэнерго» подала несколько исков к администрации Гуково с требованием взыскать долги, сообщает Арбитражный суд Ростовской области.

За последний месяц в суд поступило сразу восемь исков. Энергокомпания хочет взыскать задолженность и неустойку.

Всего от администрации потребовали несколько сотен тысяч рублей. Часть заявлений приняли к производству и назначили даты заседаний.

В каждом иске есть требования на десятки тысяч рублей. Подробности судебного разбирательства пока не раскрываются.

Ранее в суд было направлено заявление с требованием взыскать десятки тысяч рублей с компании «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Иск в суд передала Войсковая часть 7405.

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#Экономика#Эксклюзив#Новости
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