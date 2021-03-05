Освещение обновят на дороге между Ростовом и Батайском

Работы планируются на отрезке автодороги длинной в 10 километров, а также на дополнительно отводимых участках, расположенных на въезде в Батайск. Новые опоры освещения установят на расстоянии не менее 4 метров от кромки проезжей части и не меньше полутора метра от барьерного ограждения. Кроме того, планируется установить шкафы управления и построить трансформаторные подстанци, обустроить кабельные линии.