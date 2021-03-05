Освещение обновят на дороге между Ростовом и Батайском

Posted 5 марта 2021, 14:43
Published 5 марта 2021, 14:43
Modified 18 сентября 2022, 11:30
Updated 18 сентября 2022, 11:30
Работы планируются на отрезке автодороги длинной в 10 километров, а также на дополнительно отводимых участках, расположенных на въезде в Батайск. Новые опоры освещения установят на расстоянии не менее 4 метров от кромки проезжей части и не меньше полутора метра от барьерного ограждения. Кроме того, планируется установить шкафы управления и построить трансформаторные подстанци, обустроить кабельные линии.
Общая протяженность линии наружного освещения будет достигать почти 22 километров, а напряжение сети составит 0,38 киловатт.