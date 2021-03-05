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Posted 5 марта 2021, 14:43

Published 5 марта 2021, 14:43

Modified 18 сентября 2022, 11:30

Updated 18 сентября 2022, 11:30

Освещение обновят на дороге между Ростовом и Батайском

Освещение обновят на дороге между Ростовом и Батайском

5 марта 2021, 14:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Главгосэкспертиза выдала положительное заключение проекту реконструкции стационарного освещения на автодороге А-135 от Ростова-на-Дону к Батайску, говорится на сайте организации.

Работы планируются на отрезке автодороги длинной в 10 километров, а также на дополнительно отводимых участках, расположенных на въезде в Батайск. Новые опоры освещения установят на расстоянии не менее 4 метров от кромки проезжей части и не меньше полутора метра от барьерного ограждения. Кроме того, планируется установить шкафы управления и построить трансформаторные подстанци, обустроить кабельные линии.

Общая протяженность линии наружного освещения будет достигать почти 22 километров, а напряжение сети составит 0,38 киловатт.

Напомним, что строительство Южного подъезда к Ростову-на-Дону должны завершить в декабре 2023 года.

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