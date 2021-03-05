Тридцатилетний мужчина умер от коронавируса в Ростовской области

Posted 5 марта 2021, 08:27
Published 5 марта 2021, 08:27
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
За последние суки в регионе умерли девять мужчин, самому младшему из которых было 30 лет, и девять женщин возрастом от 48 до 93 лет. У всех умерших были хронические заболевания, которые и стали причиной тяжелого течения инфекции.
Всего с начала пандемии коронавируса в Ростовской области умерли 3198 ковидных больных, общее число заразившихся достигло 74418 человек.
Ранее стало известно, что в Ростовской области постепенно сворачивают ковидные госпитали, так, в Ростове принимать больных с коронавирусом будет только больница №20.