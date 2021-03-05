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Posted 5 марта 2021, 08:27

Published 5 марта 2021, 08:27

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Тридцатилетний мужчина умер от коронавируса в Ростовской области

5 марта 2021, 08:27
Сюжет
Коронавирус
По состоянию на 5 марта в Ростовской области зафиксировали еще 18 смертей от коронавируса, сообщили в региональном правительстве.

За последние суки в регионе умерли девять мужчин, самому младшему из которых было 30 лет, и девять женщин возрастом от 48 до 93 лет. У всех умерших были хронические заболевания, которые и стали причиной тяжелого течения инфекции.

Всего с начала пандемии коронавируса в Ростовской области умерли 3198 ковидных больных, общее число заразившихся достигло 74418 человек.

Ранее стало известно, что в Ростовской области постепенно сворачивают ковидные госпитали, так, в Ростове принимать больных с коронавирусом будет только больница №20.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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