В Ростовской области назвали подробности отмены ограничений

Posted 5 марта 2021, 16:04
Published 5 марта 2021, 16:04
Modified 1 октября, 14:24
Updated 1 октября, 14:24
Документ в пятницу подписал губернатор Василий Голубев, послабления вступят в силу с 9 марта. Большая часть из них относится к сфере здравоохранения.
Будет возобновлена амбулаторная помощь, только записываться на прием придется удаленно. Коечный фонд может быть заполнен на 50%.
Также с этого момента возобновят плановую медпомощь пациентам, которым необходимы курсовое или программное лечение. Во время спортивных соревнований разрешили заполнять зрительские места на 50%.
Кроме того, для девяти территорий отменили особый санитарный режим, в том числе в Гуково и Зверево.