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Posted 5 марта 2021, 16:04

Published 5 марта 2021, 16:04

Modified 1 октября, 14:24

Updated 1 октября, 14:24

В Ростовской области назвали подробности отмены ограничений

5 марта 2021, 16:04
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области в очередной раз сняли ряд коронавирусных ограничений, заявили в правительстве региона.

Документ в пятницу подписал губернатор Василий Голубев, послабления вступят в силу с 9 марта. Большая часть из них относится к сфере здравоохранения.

Будет возобновлена амбулаторная помощь, только записываться на прием придется удаленно. Коечный фонд может быть заполнен на 50%.

Также с этого момента возобновят плановую медпомощь пациентам, которым необходимы курсовое или программное лечение. Во время спортивных соревнований разрешили заполнять зрительские места на 50%.

Кроме того, для девяти территорий отменили особый санитарный режим, в том числе в Гуково и Зверево.

Ранее еще один пункт вакцинации против коронавируса заработал в Ростове.

#Общество#Коронавирус#Новости
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