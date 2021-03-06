Средний возраст жительницы Ростовской области оказался близок к «ягодному»

Posted 6 марта 2021, 11:12
Published 6 марта 2021, 11:12
Modified 18 сентября 2022, 11:30
Updated 18 сентября 2022, 11:30
Женщины составляют 53,5% от всего населения региона, а их средний возраст близок к «ягодному», 43-44 года. При этом пенсионерки составляют 34,4% от общего числа женщин, а половина всех женщин находятся в трудоспособном возрасте.
Несмотря на то, что женщин в Ростовской области больше, чем мужчин, в возрасте до 35 лет на 1000 женщин приходится 1025 до 1068 мужчин. Немного меняется ситуация в возрасте 35-39 лет, где на тысячу женщин уже приходится 998 мужчин, и чем старше, тем больше в возрастной группе женщин. К возрасту 70+ количество женщин превосходит число мужчин в 2,2 раза.
Несмотря на то, что в городе живет вдвое больше женщин, чем в сельской местности, последним намного проще выйти замуж, там мужчин возрастом до 35 лет ощутимо больше, чем женщин.
Замуж дончанки выходят в среднем в 18-34 года, становятся мамами в 20-20 лет.