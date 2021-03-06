Средний возраст жительницы Ростовской области оказался близок к «ягодному»

Несмотря на то, что женщин в Ростовской области больше, чем мужчин, в возрасте до 35 лет на 1000 женщин приходится 1025 до 1068 мужчин. Немного меняется ситуация в возрасте 35-39 лет, где на тысячу женщин уже приходится 998 мужчин, и чем старше, тем больше в возрастной группе женщин. К возрасту 70+ количество женщин превосходит число мужчин в 2,2 раза.