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Posted 9 марта 2021, 08:59

Published 9 марта 2021, 08:59

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Дороги не для всех: ростовским водителям запретят ездить по нескольким улицам

Дороги не для всех: ростовским водителям запретят ездить по нескольким улицам

9 марта 2021, 08:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону с 10 марта введут ограничения движения для водителей сразу по нескольким улицам, сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать до 30 июня из-за ремонтных мероприятий. Это коснется улиц Фурмановской, Казахской от Чистопольской до Беломорского, Мадояна от Доватора до Малаховской, Нариманова от Погодина до Марксистского.

С 13 числа запретят проезд на Всесоюзной от дома № 166 до Малиновского. С этого же периода будет запрещена остановка машин в части улиц Журавлева, Большая Садовая, Восточная, Шаумяна, Фрунзе и Каяни.

Максимальную скорость до 40 километров в час ограничат на улицах 40-я Линия, Вавилова и Каяни. Въезд грузовиков будет запрещен на улицах Полевая и Чемордачка.

Ранее карту аварийности дорог создали для Ростовской области.

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