Дороги не для всех: ростовским водителям запретят ездить по нескольким улицам

Posted 9 марта 2021, 08:59
Published 9 марта 2021, 08:59
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
Ограничения будут действовать до 30 июня из-за ремонтных мероприятий. Это коснется улиц Фурмановской, Казахской от Чистопольской до Беломорского, Мадояна от Доватора до Малаховской, Нариманова от Погодина до Марксистского.
С 13 числа запретят проезд на Всесоюзной от дома № 166 до Малиновского. С этого же периода будет запрещена остановка машин в части улиц Журавлева, Большая Садовая, Восточная, Шаумяна, Фрунзе и Каяни.
Максимальную скорость до 40 километров в час ограничат на улицах 40-я Линия, Вавилова и Каяни. Въезд грузовиков будет запрещен на улицах Полевая и Чемордачка.