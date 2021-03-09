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Posted 9 марта 2021, 06:50

Published 9 марта 2021, 06:50

Modified 1 октября, 14:44

Updated 1 октября, 14:44

Ряд коронавирусных ограничений утратили силу в Ростовской области

Ряд коронавирусных ограничений утратили силу в Ростовской области

9 марта 2021, 06:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С 9 марта в Ростовской области перестали действовать несколько коронавирусных ограничений, сообщили в региональном правительстве.

Со вторника в Ростовской области возобновили плановую амбулаторную помощь для всех пациентов по предварительной записи. Записаться можно дистанционно через Интернет или по телефону.

При оказании плановой медпомощи коечный фонд будет заполняться наполовину, кроме того, в полном объеме возобновили медпомощь больным, нуждающимся в курсовом или программном лечении.

Что касается крытых спортивных объектов, то их разрешили заполнять на 50%.

Также с 9 марта сняли особый санитарный режим в девяти муниципалитетах области.

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