Ряд коронавирусных ограничений утратили силу в Ростовской области

Posted 9 марта 2021, 06:50
Published 9 марта 2021, 06:50
Modified 1 октября, 14:44
Updated 1 октября, 14:44
Со вторника в Ростовской области возобновили плановую амбулаторную помощь для всех пациентов по предварительной записи. Записаться можно дистанционно через Интернет или по телефону.
При оказании плановой медпомощи коечный фонд будет заполняться наполовину, кроме того, в полном объеме возобновили медпомощь больным, нуждающимся в курсовом или программном лечении.
Что касается крытых спортивных объектов, то их разрешили заполнять на 50%.